‘ABD, Türkiye’de aradığı çatlağı muhalefette buldu’

Art arda gelen döviz kuru saldırılarını geri püskürten Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye
'ye dünyadan destekler yağıyor. SABAH
'a konuşan Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte röportajdan öne çıkan detaylar:
Türkiye Cumhuriyeti her açıdan büyüyen ve güçlenen bir devlet. Artık ABD
'nin sömürge şansı kalmayınca durum buraya geldi.
Türkiye'yi şu an ileriye taşıyacak yeni bir sistemi vardır. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan
gibi karizmatik bir lideri var ve Türkleri tanımıyorlar. Bu savaştan Türkiye hem karlı hem birleşik ve ulusallık kazanan bir devlet olarak çıkacaktır.
Muhalefetin bugün yaptığı gibi "bu devlet ne yapıyor" "bu adam ne yapıyor" gibisinden söylemler maalesef çok yanlış. Türkiye'deki muhalefetin böyle bir sorunu var. Bu dışardan gelen bir darbe girişimi ve Türkiye'yi hizaya getirmek için yapılan bir şey demiştik. Bu ekonomik savaşın gerçekleşebilmesi için bazı iç nedenler de olması gerekiyor. İç nedenler olduğu için de ABD bir çatlak buldu. O yüzden darbenin devamını yapmak istedi. Muhalefet diyorsa ki bu işler dış güçler tarafından yapılmıyor, çıkıp açıklasınlar bunlar nedir? İşte sızmayı yaratan çatlağın nedenlerinden biri de Türkiye'deki muhalefettir. Muhalefet eğer birlik beraberlik için elini uzatsaydı evet bu çatlak yine olacaktı ama bu ebatta olmayacaktı. Fakat millet kandırılmıyor, kandırılamıyor.
Bizim hükümet olarak FETÖ
'ye karşı tavrımız çok nettir. FETÖ organizasyonunun terör örgütü olduğunu göstereceğiz.