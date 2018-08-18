AK Parti 6. Olağan Kongresi öncesi Başkan Erdoğan konuşutu

AK Parti 6.Olağan Kongre öncesi dışarıda bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Başkan Erdoğan şunlar söyledi;

"YETER Kİ SİZ DİMDİK DURUN BİZ ÇÖKERTEMEYECEKLER"

"Sevgili kardeşlerim sizleri canı gönülden selamlıyorum. Biliyorsunuz üzerimize geliyorlar. Ama biz tek milletiz. Tek devletiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rukü ve secdede eğildik sadece. Onların dolarları varsa bizim de Allah'ımız var. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. İçeride de mesajımızı vereceğiz. Kardeşlerim, yapacağımız daha çok şey var. Atacağımız adımlarımız çok. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Sultan Alparslan gibi dimdik ayakta olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler. Bundan sonra çökertemeyecekler. Yerel seçimlere hazır mıyız? Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşacak. Eğitim'de, sağlıkta, ulaşımda, emniyette ve adalette her şeyde çok daha iyi olacağız. Kardeşlerim sizleri dışarıda çok fazla yormak istemiyorum. Kurban Bayramı'mız şimdiden hayırlara vesile olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz kardeşlerim. Durmak yok yola devam. Bugün ana kademenin kongresini yapıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kongremiz şimdiden hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla."