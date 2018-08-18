Akar ve Fidan Rusya’da

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT
Başkanı Hakan, dün Rusya
'nın başkenti Moskova
'ya gitti. Askeri törenle karşılanan Akar ile Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun görüşmesinde, bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Rusya Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye
arasında savunma alanındaki karşılıklı iş birliğinin de ele alındığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.