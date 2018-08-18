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Akar ve Fidan ’da

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Başkanı Hakan, dün 'nın başkenti 'ya gitti. Askeri törenle karşılanan Akar ile Fidan, Rusya Savunma Bakanı ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'nun görüşmesinde, bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Rusya 'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve arasında savunma alanındaki karşılıklı iş birliğinin de ele alındığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.
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Akar ve Fidan Rusya’da
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