Ben de Kürt’üm vatana 40 Kürşat feda olsun

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonu sırasında önceki gün şehit olan Astsubay Aydın Özer
ile Uzman Çavuş
lar Kürşat Yılmaz
, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek dün son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerden Kürşat Yılmaz'ın (41) babası Ekrem Yılmaz
, "Diyarbakırlıyım, Kürt'üm ama Türk oğlu Türk'üm. Erdoğan sağ olsun, vatan sağ olsun, 7 torunum var bunlar da vatana kurban olsun" diye haykırdı.
Şehitler için ilk tören dün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehitlerin kanın yerde kalmayacağını belirtti. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştı'nın duasının ardından cenazeler Silah arkadaşları tarafından memleketlerine uğurlandı. DİYARBAKIR:
Şehitlerden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın (41) babası Ekrem Yılmaz, oğlundan yadigar kalan torununu omuzlarına alarak hainlere şöyle seslendi: "Dimdik ayaktayım. Diyarbakırlıyım Kürdüm. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğim. Kürşat'ım 18 yıldır aslanlar gibi askerdi. 2 yıl önce de Adıyaman'a tayin olmuştu. Yiğidimin şehit haberi gelince, 'Vatan sağ olsun' diyerek evimize Türk bayrakları asıp şehidimi almaya geldim. Ben dahil hepimizde şehit olmaya hazırız. Cumhurbaşkanıma selamım olsun. Diyarbakır Erganiliyim. Kürt'üm ama Türk oğlu Türk'üm. Hain değilim. Bu vatana bir değil 40 Kürşat
feda olsun." Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz ise cami önündeki Türk bayrağının yanında, "Ağabeyimin kanı bu bayrağın üstünde. Bana söz verdiler, intikamını alacaklar. İntikamını almazlarsa ben alacağım. Selahattin Demirtaş, eğer ben senin ciğerini sökmezsem ben Diyarbakır çocuğu değilim. Ağabeyimin intikamını senden alacağım" dedi. Yılmaz'ın cenazesi, Ergani ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. GAZİANTEP:
Aslen Hataylı olan Astsubay Başçavuş Aydın Özer (39) eşinin memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hatice Kübra Camisi'ndeki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy da katıldı. Oğluna tabutuna sarılan anne Gülsen Özer, "Siz oğlumu aldınız, Allah da sizleri alsın" diye gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazını Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik kıldırdı. OSMANİYE:
Osmaniye'nin 258'inci şehidi Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek (33) için Osmaniye'de tören düzenlendi. Diyaliz hastası baba Necati ve anne Emine Tekerek, hellalik alınması için eve getirilen oğullarının tabunuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Tülay Tekerek ile çocukları Necati (8) ve Belina 'da (4) gözyaşlarına boğuldu. Oğlu Necati'ye sarılan Tülay Tekerek, "Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor" dedi. 11 yıllık uzman çavuş Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. TÜRK BAYRAKLI VEDA... AĞRI:
Uzman Çavuş Tuncer Doğan (28), Eleşkirt ilçesine bağlı Yanık Dere Köyü'nde uğurlandı. Türk bayraklarıyla donatılan köye getirilen şehidin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ağrı Valisi Süleyman Elban, definin ardından şehit babası Hayrettin Doğan'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi. ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Adıyaman'da gerçekleştirilen EYP'li saldırı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.? Sırırberk ARSLAN-Metin HARIKÇI-Recep ÇİRİK-Ömer YAYLA/
SABAH