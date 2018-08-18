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Erdoğan’ın 7’nci torun sevinci

Başkan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Başkan Erdoğan da 7’nci kez dede oldu

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Erdoğan’ın 7’nci torun sevinci

Başkan 'ın ailesine yeni bir üye katıldı. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına adı verildi. Başkan Erdoğan da 7'nci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

'ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN'
Hastanesi'nde dün sabaha karşı doğan bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan çiftinin Ömer Tayyip ve adında iki çocukları daha bulunuyor. Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. 1-2 gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir."

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Erdoğan’ın 7’nci torun sevinci
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