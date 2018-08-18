Erdoğan’ın 7’nci torun sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yeni bir üye katıldı. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi. Başkan Erdoğan da 7'nci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.



'ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPIN'

Medipol Mega Bağcılar Hastanesi'nde dün sabaha karşı doğan bebek ile anne Reyyan Erdoğan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bilal Erdoğan ile Reyyan Erdoğan çiftinin Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki çocukları daha bulunuyor. Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Bilal Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Fatıma Serra kızımız, bu sabaha doğru dünyaya gözlerini açtı. Allah kızımızı vatana, millete, ümmete, din-i mübin-i İslam'a hadim eylesin. 1-2 gün Medipol Mega Bağcılar'dayız, lütfen çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ya da Darülaceze'ye 'Fatıma Serra niyetine' bağış yapmanız, bizim için ehvendir."

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