Firari FETÖ zanlısı üsteğmen tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı sırada ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski üsteğmen M.Ç, 20 ay sonra Ankara ve Kilis İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu Ankara'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorgulanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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