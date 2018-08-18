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Firari zanlısı üsteğmen tutuklandı

/ soruşturması kapsamında 'da yakalanan eski üsteğmen ’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 10:38
Firari FETÖ zanlısı üsteğmen tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı sırada ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski üsteğmen M.Ç, 20 ay sonra ve Kilis İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonu sonucu Ankara'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorgulanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Firari FETÖ zanlısı üsteğmen tutuklandı
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