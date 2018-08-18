Önceliğimiz Türkiye’nin bekası olmalı

Piyanist Tuluyhan Uğurlu
, ABD
'nin yıllardır Türkiye
'ye ve Orta Doğu
insanına yönelik düşmanca tutumlarına dikkat çekti. Uğurlu, "Bu, aslında bizim yıllardan beri terör olaylarında kaybettiğimiz canların sorumlusunun kim olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. ABD, düşmanlarımıza silah ve para yardımı yaparak, Türkiye, İran
düşmanlığıyla aciz bir devlet durumuna düşürdü kendini. Biz de buna karşılık veriyoruz, bu toplumun evlatları olarak. 'Seferberlik' adı altında bir birliktelik, beraberlik vurgusu yapılıyor. Bu da çok güzel bir şey" dedi. Başarılı sanatçı, kültür sanat camiasındaki bazı kişilerin yaşanan duruma ilişkin net bir tavır sergilemediklerinin altını çizerek, "Türkiye'de hiç hak etmedikleri kadar çok para kazanan, detone sesleriyle, asla sanat denilemeyecek şovlar yapanların bu konularla ilgili tek bir şey söylememelerine ve dur diyememelerine çok üzülüyorum. Aksine bunlardan bazılarının da sevindiğini görüyorum. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunacak laflar ediyorlar. Siz bir Almanın, Fransızın, bir İngilizin dolar ya da başka para birimi, kendi ülkelerinin para birimi karşısında yükseliyor, değer kazanıyor diye sevindiğini düşünebiliyor musunuz? Bir Alman, Fransız bunu yapar mı? Hani Batı'yı çok örnek alıyorlar ya. Güya Batıcılar. Bunlar ancak Avrupa'ya, şuraya buraya şikayet mektubu yazsın, Türkiye'yi eleştirsin, Anadolu insanını hakir görsünler." dedi.