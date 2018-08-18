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Önceliğimiz ’nin bekası olmalı

’nin ’ye yönelik tutumuna tepki gösteren Piyanist Uğurlu, sanat dünyasına TL’ye destek çağrısı yaptı: Önceliğimiz Türk Lirası’nın bekası olmalı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Önceliğimiz Türkiye’nin bekası olmalı
Piyanist , 'nin yıllardır 'ye ve insanına yönelik düşmanca tutumlarına dikkat çekti. Uğurlu, "Bu, aslında bizim yıllardan beri terör olaylarında kaybettiğimiz canların sorumlusunun kim olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. ABD, düşmanlarımıza silah ve para yardımı yaparak, Türkiye, düşmanlığıyla aciz bir devlet durumuna düşürdü kendini. Biz de buna karşılık veriyoruz, bu toplumun evlatları olarak. 'Seferberlik' adı altında bir birliktelik, beraberlik vurgusu yapılıyor. Bu da çok güzel bir şey" dedi. Başarılı sanatçı, kültür sanat camiasındaki bazı kişilerin yaşanan duruma ilişkin net bir tavır sergilemediklerinin altını çizerek, "Türkiye'de hiç hak etmedikleri kadar çok para kazanan, detone sesleriyle, asla sanat denilemeyecek şovlar yapanların bu konularla ilgili tek bir şey söylememelerine ve dur diyememelerine çok üzülüyorum. Aksine bunlardan bazılarının da sevindiğini görüyorum. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunacak laflar ediyorlar. Siz bir Almanın, Fransızın, bir İngilizin dolar ya da başka para birimi, kendi ülkelerinin para birimi karşısında yükseliyor, değer kazanıyor diye sevindiğini düşünebiliyor musunuz? Bir Alman, Fransız bunu yapar mı? Hani Batı'yı çok örnek alıyorlar ya. Güya Batıcılar. Bunlar ancak Avrupa'ya, şuraya buraya şikayet mektubu yazsın, Türkiye'yi eleştirsin, Anadolu insanını hakir görsünler." dedi.
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Önceliğimiz Türkiye’nin bekası olmalı
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