Sivaslı yarım ton altın bozdurdu

Sivas
'ta
Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısına uyan Sivaslıların bu hafta içinde yastık altından yarım ton altın çıkarıp bozdurduğunu söyledi. Deliktaş, dernek olarak "dolar satmıyoruz" kampanyası başlattıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın
çağrısına uyarak, 'Yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun, milli, paraya dönün' çağrısını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' sözünü pekiştirdi" dedi. İŞADAMLARINDAN DESTEK Şanlıurfa
'da yaşayan Suriyeli bazı iş adamları da Türkiye
ekonomisine yönelik spekülatif ataklara karşı, alışverişlerinde Türk lirası kullanmaya başladı. Suriyeli İş Adamları ve Girişimciler Derneği Başkanı Abdusselam Hacı İbrahim, "Kampanya kapsamında da ilk etapta 200 bin doları Türk lirasına çevirdik. Desteğimiz sürecek" ifadesini kullandı.