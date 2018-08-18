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Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, 'te ile müşterek devriye faaliyetine ilişkin, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 19:01
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'teki müşterek devriye faaliyetine ilişkin açıklaması, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.

Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini belirten Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması
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