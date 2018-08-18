Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetine ilişkin açıklaması, Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.

Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini belirten Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.