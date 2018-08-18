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Üye sayısı 11 milyona yaklaştı

'nin 6. Olağan Büyük si öncesi partinin üye sayısı da güncellendi. Güncellenen üye sayısına göre partiye yaklaşık 1 milyon yeni üye daha katılarak 10 milyon 719 bini geçerek rekor kırdı. Bu süreçte mükerrer ve ölüm nedeniyle de 291 bin kişinin kaydı silindi.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 10:24
Üye sayısı 11 milyona yaklaştı

6. Olağan si 'Millet bir, hedef bir' sloganı ile toplanıyor. Kongre öncesi AK Parti'nin üye sayısı da netleşti. Son kongreden bu tarihe kadar üye sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.

AK PARTİ'NİN ÜYE SAYISI 11 MİLYONA YAKLAŞTI

12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti'nin 5'nci olağan kongresinden bu yana yapılanların özetlendiği faaliyet raporunda, üye sayısına ilişkin bilgilere de yer verildi. AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 719 bin 234 olarak açıklandı. AK Parti'nin bir önceki kongresinden bu yana yeni üye olanların sayısı 947 bin 177 olarak yer aldı. AK Parti'nin üyelerinin 4 milyon 667 bin 10'unu kadınlar oluşturdu. Genç üye sayısı ise 1 milyon 444 bin 343.

291 bin üyenin kaydının silindiği belirtildi. Silinen kayıtlarının mükerrer kayıtlar ile ölüm nedeniyle üyeliği düşenlerden oluştuğu öğrenildi.

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Üye sayısı 11 milyona yaklaştı
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