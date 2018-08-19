15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını

Türkiye
'nin
birliğini, beraberliğini ve darbe girişiminde şehit olan 249 kişiyi temsil eden İstanbul
'daki 15 Temmuz
Şehitler Anıtı'nın ziyaretçileri eksik olmuyor. Yurdun dört bir yanından, hatta özellikle Ortadoğu
ülkelerinden gelen ziyaretçiler 249 kahramanın anısında, tüm şehitleri rahmetle anıp dua ediyor. Diğer taraftan anıtın olduğu bölgede 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin inşaatı da sürüyor. İnşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda yer alacak. Şehitler makamı ve müzeyi ziyaret edecekler için ise 180 metrekarelik bir mescit bulunuyor. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak