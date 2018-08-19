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Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını
'nin birliğini, beraberliğini ve darbe girişiminde şehit olan 249 kişiyi temsil eden 'daki Şehitler Anıtı'nın ziyaretçileri eksik olmuyor. Yurdun dört bir yanından, hatta özellikle ülkelerinden gelen ziyaretçiler 249 kahramanın anısında, tüm şehitleri rahmetle anıp dua ediyor. Diğer taraftan anıtın olduğu bölgede 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin inşaatı da sürüyor. İnşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda yer alacak. Şehitler makamı ve müzeyi ziyaret edecekler için ise 180 metrekarelik bir mescit bulunuyor. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak
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15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını
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