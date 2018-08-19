AK Parti MYK'de 9 yeni isim

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MYK'de 9 yeni isim

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında yeni Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirlediPartide, 9 yeni isim MYK'de görev alırken, 6 isim koltuğunu koruduGeçen dönemde bakan olarak görev yapan 6 isim MYK'de yer bulurken, bir genel başkan yardımcısının görev alanı değiştiGenel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş, Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildiFatih Şahin'in Genel Sekreter olarak görev yapacağı MYK'de, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hayati Yazıcı'ya verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 11:30
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, yeni sözcü Ömer Çelik, AK Parti MYK üyelerini açıkladı.

Buna göre, Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş ve Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri ise Fatih Şahin oldu.

MYK'DE 9 YENİ İSİM

AK Parti'de 9 yeni isim, MYK'de görev alırken, 6 isim koltuğunu korudu. Önceki dönemde bakan olarak görev yapan 6 isim MYK'de yer bulurken, bir genel başkan yardımcısının görev alanı değişti.

Partide Binali Yıldırım'ın yerine Numan Kurtulmuş Genel Başkanvekilliğine, Mahir Ünal'ın yerine ise Ömer Çelik Parti Sözcülüğüne getirildi. Parti Sözcülüğü makamı, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ayrıldı.

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ataş'ın yerine Erkan Kandemir atanırken, Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkanlığı görevini Ahmet Sorgun'dan devraldı.

Öznur Çalık'tan boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Betül Sayan Kaya, Erol Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü Yerel Yönetim Başkanlığına Mehmet Özhaseki getirildi.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Harun Karacan'ın yerine Jülide Sarıeroğlu, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Ravza Kavakcı Kan'ın yerine Leyla Şahin Usta üstlendi.

Daha önce Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cevdet Yılmaz, görevini Lütfi Elvan'a devrederken, kendisi de Mehdi Eker'in yerine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

6 ESKİ BAKAN MYK'DE

Geçen dönem Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olan Ömer Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı olan Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş, MYK'de yer aldı.

6 İSİM KOLTUĞUNU KORUDU

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ MYK'deki koltuğunu korudu.

Öte yandan partinin Disiplin Kurulu Başkanlığına Ahmet Aydın'ın, Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanlığına Yalçın Akdoğan'ın, Etik Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Ali Şahin'in getirildiği öğrenildi.

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