Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bedellide ilk grup 15 Eylül’de kışlada

Bedellide ilk grup ’de kışlada

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Bedellide ilk grup 15 Eylül’de kışlada
Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. Buna göre, 'de silah altına alınacaklar 28 Ağustos'ta e-Devlet'te ilan edilecek. , 17 Ağustos itibariyle 357 bin 350 kişinin müracaatta bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, bedelliden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin sorunsuz tamamlanması için hazırlanan celp takvimini de internet sitesinde yayımladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bedellide ilk grup 15 Eylül’de kışlada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN