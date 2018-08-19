Bedellide ilk grup 15 Eylül’de kışlada

Bedelli askerliğe müracaatını tamamlayıp, banka dekontunu askerlik şubesine vererek başvurusu kabul edilenlerin ilk 3 dönemine ait celp planlaması hazırlandı. Buna göre, 15 Eylül
'de silah altına alınacaklar 28 Ağustos'ta e-Devlet'te ilan edilecek. Milli Savunma Bakanlığı
, 17 Ağustos itibariyle 357 bin 350 kişinin müracaatta bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, bedelliden yararlanacak yükümlülerin temel askerlik eğitimlerinin sorunsuz tamamlanması için hazırlanan celp takvimini de internet sitesinde yayımladı.