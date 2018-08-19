Kongreye dünyanın dört bir yanından büyük ilgi

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Parti kongresine dünyanın dört bir yanından davetli katıldı. Gine Cumhurbaşkanı
Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Rusya
Federasyonu'ndan Duma Başkanı Vyaçeslav Voladin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi katıldı. Kongreye 414 yabancı konuk, 409 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi , 70 uluslararası kurum ve temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi ile Türkiye
'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi katıldı. Zambiya 18, Somali 16, Sudan 13, Rusya 9 isim ile kongreye geldi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi.