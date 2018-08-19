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Kongreye dünyanın dört bir yanından büyük ilgi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Kongreye dünyanın dört bir yanından büyük ilgi
AK Parti kongresine dünyanın dört bir yanından davetli katıldı. Gine Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Federasyonu'ndan Duma Başkanı Vyaçeslav Voladin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi katıldı. Kongreye 414 yabancı konuk, 409 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi , 70 uluslararası kurum ve temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi ile 'de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi katıldı. Zambiya 18, Somali 16, Sudan 13, Rusya 9 isim ile kongreye geldi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi.
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Kongreye dünyanın dört bir yanından büyük ilgi
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