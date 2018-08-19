Üç asrın tanığı: Yeni Asır 123 yaşında

Türkiye
'nin en büyük bölgesel gazetesi niteliğindeki Yeni Asır
, 123'üncü yılını kutluyor. Ege ile özelde İzmir
'le bütünleşen, haberleriyle ses getiren Türkiye'nin en köklü gazetesi 123 yılda pek çok yeniliğin öncüsü de olmayı başarırken, gazete Türkiye'nin 1895'ten bu yana yayın yapan tek gazetesi olma rekorunu elinde tutuyor. İLKLERİN GAZETESİ
Yeni Asır'ın yeni yaşını kutlayan Turkuvaz Medya
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak "Türk basınının tarihi çınarı olan Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır" ifadelerini kullandı. Albayrak, gazetenin Osmanlı döneminde Türkçe yayın yaptığını yine ilk spor gazetesi ve magazin eki çıkaran, ilk ofset basıma geçen teknolojik bir gazete olarak önemli ilklere imza attığını belirterek, "Türk basınının tarihi çınarı olan Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Yeni Asır'ın saygın ve büyük bir gazete haline gelmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, daha nice kuruluş yıldönümlerini hep birlikte kutlamayı diliyorum" dedi.