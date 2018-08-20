13 şehit için 9 çeşme

Kahramanmaraş
? Büyükşehir Belediyesi çeşitli tarihlerde şehit düşen 6 güvenlik görevlisi ve 7 sivil için kentin farklı noktalarına 9 çeşme yaptırdı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
, çeşitli tarihlerde şehit olan uzman çavuşlar Raşit Atıcı, Hakan Duykal, Haşim Yenigül ve İbrahim Bağcı, polis memurları Ahmet Gülbahar, Ömer Faruk Sayıl ve Serkan Yılmaz ile sivil vatandaşlar Ahmet Ormancı, Hüseyin ve Mahmut Güven, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Mustafa Çetin ve Hüseyin Utku Gülbahar adına kent merkezi ve Elbistan ilçesine 9 çeşme yaptırdı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca oyma taşla yapılan çeşmelerin üzerlerine de şehitlerin adı yazıldı.
Şehitlerin adını ebediyen yaşatmak için onlar adına çeşme yaptırmaya karar verdiklerini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanı Fatih Erkoç
şöyle konuştu: "Elbistan Karahasan uşağı mahallesine yaptırdığımız Çeşme'ye adını verdiğimiz 6 vatandaşımız, 15 Nisan 1991'de bayram alışverişinden dönerken, 3 terörist tarafından şehit edilmişlerdi. Merkez Saraçhane bölgesine yaptırdığımız çeşmeye adını verdiğimiz polis memuru Ahmet Gülbahar ve 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku 15 Ağustos 2016'da Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Bu çeşmelerden vatanımız için toprağa düşmüş herkes için Fatihalar akacak. Su içenler her fırsatta şehitlerimizi, gazilerimizi yâd edecekler. Şehitler için Kahramanmaraş genelinde çeşme yapmaya devam edeceğiz."