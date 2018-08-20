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Aliyev’den Erdoğan’a kutlama

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Aliyev’den Erdoğan’a kutlama

Cumhurbaşkanı , yeniden Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı 'a kutlama mesajı gönderdi. Aliyev, "Aziz Kardeşim" hitabıyla başladığı mesajında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Başkanlığına yeniden seçilmeniz dolayısıyla sizi samimi, kalpten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında şunları kaydetti: "Kurucusu olduğunuz partinin yeniden başkanı seçilmeniz, parti üyelerinin size olan sonsuz inanç ve güveninin bir göstergesidir. Türkiye'nin gelişmesi ve refahına gösterdiğiniz yüksek hizmetlere verilen bir değerdir. Bugün Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliği, ilişkileri her alanda gelişmektedir. Bu ilişki bölgesel güvenliğin ve istikrarın gelişmesine de katkı veriyor. Karşılıklı işbirliği, birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük projeler, stratejik işbirliğimizi güçlendiren önemli unsurlardır. Azerbaycan-Türkiye arasındaki müttefikliğimiz ve kardeşliğimiz, bundan sonra da güçlenerek gelişecektir. Size can sağlığı, işlerinizde başarılar, Türk halkına da daima barış ve refah diliyorum.

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Aliyev’den Erdoğan’a kutlama
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