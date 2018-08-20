Bakan Albayrak'tan çok önemli 'vergi ödemeleri' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar beyannameler, damga vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.





Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden muhtasar beyannameler, damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme sürelerine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.

27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 20 Ağustos 2018