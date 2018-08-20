Bank Asyalı yöneticilere zimmet davası! 5.4 Milyon TL’yi iç ettiler

FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da görev yapan üst düzey 5 yöneticiye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede bankanın eski genel müdürü Ahmet Beyaz, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın da içinde bulunduğu 5 isim şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin bankacılık kanununa aykırı hareket ederek zimmetlerine para geçirdikleri suçlaması yöneltildi. 5 şüphelinin 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

BDDK'DAN BANK ASYA'YA UYARI

Hazırlanan iddianamede TMSF'ye devredilen Asya Katılım Bankası ve BDDK müşteki olarak yer aldı. İddianameye göre 2014 yılında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) bankaya personele her ne ad altında olursa olsun düzenli olarak yapılan ödemeler dışındaki ödemelerin durdurulması yönünde bir yazı gönderdi.

İSTİFA ETTİLER AMA TAZMİNAT ALDILAR

BDDK'nın bu uyarısına rağmen bankanın üst düzey yöneticileri Abdurrahman Köse, Ali Tuğlu ve Fahrettin Soylu'ya 2014 yılındaki işten ayrılma süreçlerinde toplamda 5 Milyon 463 bin 503 TL tutarında tazminat ödendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde bankanın KAP'a yaptığı bildirimlerde Ali Tuğlu ve Fahrettin Soylu'nun görevlerinden istifa ederek ayrıldıkları, Abdurrahman Köse'nin ise neden ayrıldığının belirtilmediği ortaya çıkarıldı.

ZİMMET SUÇU

İddianamede, BDDK'nın banka yöneticilerini işletme ve yönetim giderlerini azaltacak tüm tedbirlerin alınması yönündeki uyarıların dikkate alınmadığı, görevlerinden ayrılan 3 üst düzey yöneticiye hukuki dayanaktan yoksun ödeme yapıldığı kaydedildi. Bu ödemelerden bankanın eski genel müdürü Ahmet Beyaz ve banka zararına bu ödemeleri kabul eden Abdurrahman Köseli, Ali Tuğlu ve Fatih Soylu ile ödemeleri yapan insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın 'zimmet' suçunu işledikleri kaydedildi.