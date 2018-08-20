Güngör Uras vefat etti

Ekonomi yazarı Güngör Uras (85) dün Şişli'de tedavi gördüğü özel hastanede hayata veda etti. Uras, çarşamba günü Bebek Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Uras'ın vefatıyla ilgili devletin zirvesinden yapılan açıklamalar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hane halkına ekonomiyi "Ayşe teyze ekonomisi" ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sanayiye, tarıma, üretime, tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine her daim dikkat çeken bir isimdi.