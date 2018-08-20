Cumhurbaşkanlığı: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı bir kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.





"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE VE BÜTÜN YABANCI MİSYONLAR KANUNLARIN GÜVENCESİ ALTINDA"



Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" dedi.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı