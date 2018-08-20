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Cumhurbaşkanlığı: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı bir kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu sabah erken saatlerde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan silahlı saldırıyı kınadıklarını ve olayın açıkça "bir kaos yaratma girişimi" olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 13:26
Cumhurbaşkanlığı: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı bir kaos yaratma girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE VE BÜTÜN YABANCI MİSYONLAR KANUNLARIN GÜVENCESİ ALTINDA"

Büyükelçiliğe yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" dedi.

Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

ABDâ??nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄ?ine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

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Cumhurbaşkanlığı: ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı bir kaos yaratma girişimi
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