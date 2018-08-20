Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta vakfe duası!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vakfe duasını yaptı ve 60 bini aşkın Türk hacı da ellerini semaya kaldırarak "Amin" dedi. Erbaş, Arafat'ta yaptığı vakfe duasında, "Milletimizi harici düşmanlardan emin eyle, çeşitli bahanelerle ülkemize saldıranlara fırsat verme. Zalimlerin, hainlerin, kâfirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım" diye konuştu.

"MUHAMMED ALEYHİSSELAMIN SÜNNETİNDEN AYIRMA BİZİ YA RAB"

Hacıları Kabe-i Muazzama'ya kabul eden Allah'a şükrederek ve Hazreti Muhammed Aleyhisselama salat ve selam ederek duasına başlayan Erbaş, "Ey yüce Allah'ım bizi yüce huzuruna kabul ettin, Kabe-i Muazzama'ya kabul ettin sana sonsuz hamdolsun" şeklinde konuştu.

"Muhammed Aleyhisselamın sünnetinden ayırma bizi ya Rab" diye niyaz eden Erbaş, "Ahirette Muhammed Aleyhisselamın sancağı altında toplanmamızı nasib et" duasında bulundu.

Vakfe duasında, "Canını Bedirden Malazgirt'e, İstiklal Harbinden 15 Temmuzda canlarını feda eden şehitlerimize rahmet eyle" diyen Erbaş, "Milletimizi harici düşmanlardan emin eyle, çeşitli bahanelerle ülkemize saldıranlara fırsat verme. Zalimlerin, hainlerin, kâfirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım" duasında da bulundu.

Arafat'ta vakfe duası

"KUR'ANDAN VE SÜNNETTEN AYRILMAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

Tüm müminlerin pişmanlıklarının ve tövbelerinin kabul olması için dua eden Erbaş, "Kur'andan ve sünnetten ayrılmayacağımıza söz veriyoruz, bize yardımcı ol, bizi ayırma" dedi. "Mültecilerin, gariplerin, yanında olacağız onların hatırına bizi affet, bizi bu niyetten ayırma Yarabbi. Hep beraber huzurunda söz veriyoruz, senin Habibin bu meydanda dediği gibi 'Size 2 şey bırakıyorum, onlara sarıldıkça yolunuzu sapıtmazsınız; Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri benim sünnetimdir' diye buyurdu Muhammed Mustafa. Ya Rabbel Alemin senin kitabından ve Resulünün sünnetinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz bizlere yardım eyle Allah'ım" dedi.

"Bizi dünyanın, eşyanın esiri olmaktan koru Yarabbi, pişmanlıklarımızı dualarımızı kabul eyle" tövbesinde de bulunun Erbaş'a Türk hacılar, "Amin" dedi.