Dünyanın en cömert ülkesi Türkiye

Sadece bölgesinde değil, hemen her coğrafyada ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türkiye'nin cömertliği, raporlara da yansıdı. İngiltere'de "Global Humanitarian Assistance" (GHA) programınca hazırlanan 2018 Küresel İnsani Yardımlar Raporu'nda, Türkiye geçen yıl 8.07 milyar dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 6.68 milyar dolarla ABD izliyor. Üçüncü sırada ise Almanya yer alıyor. Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0.85 ile 1. sırayı aldı. Türkiye'yi yüzde 0.17 ile Norveç ve Lüksemburg izledi.

5 KITAYA EL UZATAN ÜLKE

Türkiye, yerinden edilen insanlar için Irak'ta kamp kurabilen tek ülke oldu. AFAD, terör örgütü DEAŞ'tan kaçan Ezidi ve Türkmenler için 35 bin kişilik üç kamp kurdu.

TİKA, 59 ülkede 61 ofisiyle dünyanın dört bir yanında yaptığı insani ve kalkınma yardımlarıyla Türkiye'nin yardım elini mazlum coğrafyalara ulaştırıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 4 yıldır Türkiye'yi "en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke" ilan ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarında, Türkiye'yi "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.

AFAD, 5 kıtada 57 ülkede insani yardım ve arama kurtarma operasyonları yürütüyor, yabancı ülkelerde eğitimler veriyor ve insani altyapılar kuruyor. Somali'de geçen yıl, ülke tarihinin en şiddetli bombalı terör saldırısının ardından AFAD, bu ülkede tahliye ve transfer operasyonu yaptı ve 3'ü çocuk 35 yaralıyı tedavi için refakatçileriyle Türkiye'ye getirdi.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI DÜNYAYA ÖRNEK..."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Türkiye'nin dünyanın farklı yerlerinden mültecilere yaptığı ev sahipliğinin diğer ülkeler için olağanüstü bir örnek olduğunu söyledi.

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ...

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Laerke, OCHA'nın listesinin başında iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen olduğunu söyledi. Nüfusun dörtte üçünün insani yardıma muhtaç olduğunu belirten Laerke, 3.5 milyon Suriyeli ile yüz binlerce Iraklı ve Afgan'a kucak açması nedeniyle Türkiye'ye övgüde bulundu. Laerke, "Dünya ve BM sistemi tarafından Türkiye'nin başta Suriye'den olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden mültecilere olağanüstü ev sahipliği yaptığı tasdik edildi. Biz bunun Türkiye kadar cömert ve misafirperver olmayan diğer ülkeler için olağanüstü bir örnek olduğuna inanıyoruz. Avrupa'nın mültecilere ev sahipliği yapan ve büyük fedâkarlıklarda bulunan Türkiye gibi ülkelere yardım etmesi ve cömertlik göstermesi gerekir" diye konuştu.