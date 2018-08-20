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Erdoğan bayramı İstanbul’da geçirecek

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Erdoğan bayramı İstanbul’da geçirecek

Kurban Bayramı'nda liderlerin programları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram süresince İstanbul'da olacak. Başkanı Binali Yıldırım ise bayramın ilk günü İstanbul'da olacak, daha sonra ise memleketi Erzincan'a geçecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise bayramı İstanbul'da karşılayacak isimlerden. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramda Ankara'da olacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener memleketi Kocaeli'nde olacak.

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Erdoğan bayramı İstanbul’da geçirecek
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