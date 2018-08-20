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tutuklularına AİHM’den bir ret daha

Giriş Tarihi: 20.8.2018
FETÖ tutuklularına AİHM’den bir ret daha

İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), üye olmak suçundan tutuklanan Yusuf Küçükçopur'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı talebini reddetti. AİHM, başvurana sağlanan muayene ve tedavileri ortaya koyan, şikayete konu cezaevlerinin Avrupa standartlarının üzerinde olduğunu gösteren belgeleri inceledi. Mahkeme, şikayetleri yerinde görmeyerek, Küçükçopur'un tedbiren tahliye talebini reddetti. Tahliye talebi reddedilen tutuklu sayısı 23'e ulaştı. Küçükçopur, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti.

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FETÖ tutuklularına AİHM’den bir ret daha
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