FETÖ'cüler kurban pazarına böyle sızmış

FETÖ'nün en önemli gelir kaynaklarından olan kurban paralarına büyük darbe vuruldu. Geçtiğimiz Kurban Bayramları'nda FETÖ'nün taktiğini deşifre eden güvenlik güçleri yurt genelinde önlem aldı.



Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz'ün talimatıyla hainlerin kurban ve deri bağışlarında nasıl bir yol izledikleri, derilerini toplanma aşaması fiziki takiple ortaya çıktı. Örgütün kurban derileri hatta kelleleri bile toplayıp paraya çevirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonlarla örgütün kurban ağı teknik takiple tek tek görüntülendi. O seri operasyonların görüntülerine ulaşıldı.

TOPLAMANIN ŞİFRESİ 'MAÇ'

Akşam Gazetesi'nden Hilal Yıldırım'ın haberine göre; FETÖ'cülerin hayvanlara ait et, deri, kelle ve sakatatlarının toplanması pazarlanarak paraların teslimatının yapılması görüntülendi. Kurban derisi toplamaya çıkan şüpheliler an an izlendi. Şüphelilerin tapelerde kurban derilerin 'gömlek' veya 'futbolcu', derileri toplama faaliyetinin ise 'maç' olarak şifreledikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin FETÖ'nün belli olmaması için derileri örgüt adına değil sivil öğrenci gibi satın aldıkları belirlendi.



'Futbolcuların masrafları var'

Ahmet Ö.: "Bu takım oyuncuları var ya isimleri tamam o bide takım oyuncuların parası var akşama kadar ne yapabilirsek yapalım. Futbolcunun masrafları var".

Yalçın E.: " Çok az olur inanki çok değil tosun tosun yazdım ben tosun yazdım bunda sana. 5 yapıyorum tamammı 5 yazıyorum - çok ekside gidiyoz çok ekside gidiyoz.

'Gömlekleri götürdüğümüz yeri basmışlar'

Hainlerin kurban toplama sırasında yaptıkları tapeleri deşifre edildi:

Fatih G.: "Biz gelcez de abi şöyle bişey var Atilla abi öğrenci şey adına yurt adına veya şuraya buraya adına sakın istemeyin abi sivil olsun. Tanesi 70 lira abi. Abi götürüyorsunuz oraya ama şey arkadaşlar şey yapsınlar kendi adlarına öğrenciyiz gibi."

Fatih G.: "Abi bizim gittiğimiz şeyde mahsur kaldık. Şeyi basmış basmışlar. Gömlekleri (deri şifresi) götürdüğümüz yeri basmışlar gelmeyin diyorlar"

Hamit Ö.: "Abi bu gömlekleri nakit mi alıyormuşuz. Ordan nakit mi alcaz.

Enes K.: "3 liradan fazla diyorlar ama doğru mu?"