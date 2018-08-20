İşte tarihi diyaloglar: Teslim ol ya da sonucuna katlan

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Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından kaçırılmaya çalışılan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la, darbeci 1. Ordu Komutanı Harekat Başkan'ı Tuğgeneral Eyyüp Gürler
'in diyalogları, konuşmaya şahit olan 1. Ordu Harekat Merkezi Nöbetçi Vardiya Amiri Ümit Ertuğrul'un anlatımlarıyla yer aldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan İstanbul'daki ana darbe davasının gerekçeli kararında darbeye darbecilerin derdest etmek istediği Dündar, Ertuğrul'a, 'Beni Eyyüp Gürler Paşa ile görüştür' dedi. Ertuğrul, bunun üzerine Eyyüp Gürler'in yanına giderek telefonu Gürler'e verdi. TESLİM OL!
Dündar, Gürler'e, 'Yanlış yapıyorsun. Teslim ol. Teslim olmayacaksan oraya operasyon yapılacak. Sonuçlarına katlanırsın. Senin gibi düşünen varsa yanında kalsın. Diğerlerini bırak. Masum insanların burnu kanamasın' dedi.
Gürler ise, 'Sonuna kadar direneceğim. Kimseyi gönderme. Cesedimi çiğnerler' dedi.
Ertuğrul, telefon konuşmasından sonra Eyyüp Gürler'in kendisine bakarak elle boğaz kesme işareti yaptığı ve 'Kestiririz ama geri dönmek yok' dediğini aktardı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı "İstanbul Ana Darbe Davasında aralarında eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in de bulunduğu 3'ü general 12 sanık "anayasayı ihlal suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 5 sanık için "nitelikli kasten öldürme" suçundan 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.