Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kurban Bayram namazı 2018 saat kaçta kılınır? - 21 Ağustos Diyanet ile İstanbul ve Ankara Bayram namazı saatleri burada!

Kurban Bayram namazı 2018 saat kaçta kılınır? - 21 Ağustos Diyanet ile ve burada!

Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçirilen bayram günleri, her yıl sevinç ile karşılanıyor. Müslüman âlemi için büyük değere sahip olan bir önemli güne daha sayılı saatler kaldı. 21 Ağustos Kurban , bugün itibari ile vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan bir tanesi. ‘Kurban Bayram namazı saat kaçta’ sorusunun yanıtı ile ilgili detayları araştıranlar doğru adresteler. Diyanet İşleri Başkanlığı ile , , İzmir, Edirne, Kocaeli ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri 2018 sabah.com.tr’de. İl il bayram namazı saati sayfamız ile hemen yaşadığınız ili görüntüleyebilirsiniz. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 20.8.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 11:11
Kurban Bayram namazı 2018 saat kaçta kılınır? - 21 Ağustos Diyanet ile İstanbul ve Ankara Bayram namazı saatleri burada!

Kurban Bayram namaz saatleri bugün vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile belli oldu. Böylece en çok araştırılan 'Kurban Bayram namazı saat kaçta' sorusu da yanıtını buldu. , ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saati sabah.com.tr'de. Birlik, beraberlik ve dualar ile geçirilecek bu önemli güne sayılı saatler kala tüm detaylara buradan erişebilirsiniz. Peki 2018 İstanbul ve Ankara'da Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile tüm bilgiler…

KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuyu resmi internet sitesinden yayınladı. 2018 Bayram namazı saatleri duyuruldu. İstanbul, Ankara ve tüm iller için Kurban Bayram namaz saati açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hız kazandı.

İSTANBUL ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan Kurban Bayramı vesilesi ile il il bayram namazı saatleri bu başlık altında sizlerle…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayram namazı 2018 saat kaçta kılınır? - 21 Ağustos Diyanet ile İstanbul ve Ankara Bayram namazı saatleri burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN