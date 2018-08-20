Kurban Bayram namazı 2018 saat kaçta kılınır? - 21 Ağustos Diyanet ile İstanbul ve Ankara Bayram namazı saatleri burada!

Kurban Bayram namaz saatleri bugün vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bayram namazı saatleri belli oldu. Böylece en çok araştırılan 'Kurban Bayram namazı saat kaçta' sorusu da yanıtını buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saati sabah.com.tr'de. Birlik, beraberlik ve dualar ile geçirilecek bu önemli güne sayılı saatler kala tüm detaylara buradan erişebilirsiniz. Peki 2018 İstanbul ve Ankara'da Kurban Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile tüm bilgiler…

KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuyu resmi internet sitesinden yayınladı. 2018 Bayram namazı saatleri duyuruldu. İstanbul, Ankara ve tüm iller için Kurban Bayram namaz saati açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hız kazandı.

İSTANBUL ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan Kurban Bayramı vesilesi ile il il bayram namazı saatleri bu başlık altında sizlerle…