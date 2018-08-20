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'da yılbaşından bu yana 130 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (), 'da 2018 yılının başından bu yana meydana gelen çatışmalarda 130'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 09:48
Libya'da yılbaşından bu yana 130 sivil öldü

'daki Koordinatörü Maria Ribeiro, Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarını dile getirmeye devam ettiklerini belirterek, insani yardım alanında faaliyet gösterenleri ise cesaretlerinden dolayı kutladı.

Libyalı ailelerin maruz bırakıldığı hayat şartlarının zorluğuna işaret eden Riberio, "Libya'da 2018'in başından bu yana meydana gelen çatışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 130 sivil yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

KADINLARI TEHDİT EDEN RİSKLER

Ribeiro, Libyalı kadınların durumuna da dikkati çekerek, cinsel şiddete karşı savunmasız olan kadınlar ve genç kızların büyük risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sağlık personelinin ise tehdit ve tehlikelere rağmen yaralılar ve hastalara yardım etmeye çalıştığını aktaran Riberio, ülkedeki tüm silahlı gruplara, sivil ve askeri hedeflerin ayırt edilmesi çerçevesinde çatışmalarda sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Riberio, aralarında mülteciler ve sığınmacıların yer aldığı sivillerin korunması, ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini kaydetti.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 7 yıldır nüfuz, meşruiyet ve ordu mücadelesinin yanı sıra silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, sivillerin öldürülmesi, yaralanması, yerinden edilmesi ve kaçırılması gibi hayati risklerin artmasına neden oldu.

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Libya'da yılbaşından bu yana 130 sivil öldü
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