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O saldırının ardında DHKP-C izi var

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
O saldırının ardında DHKP-C izi var
Okmeydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve aralarında İstanbul eski İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlığı görevini yürüten ve şu an MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) üyesi 'ın da bulunduğu 4 kişilik gruba yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili düzenlenen iddianamede Yıldırım ve beraberindekilerin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken önünün siyah bir araçla kesildiği ve laf atıldığına yer verilerek, çıkan olayda araçta bulunan Özkan G.'nin elinde bıçakla gruba saldırdığı, Yılmaz C.'nin ise gruba ateş açtığına yer verildi. Saldırıya karşı Ahmet Yiğit Yıldırım ise araçtaki saldırganlara ruhsatlı silahıyla müdahalede bulundu. Bu esnada Yıldırım ve arkadaşları yolun karşısında bulunan muhtarlık binasına sığındı.
Hazırlanan iddianamede, gerçekleştirilen saldırının arkasından terör örgütü DHKP-C'nin çıktığı, saldırı gerçekleştiren şüphelilerden birisinin söz konusu örgütten kesinleşmiş cezası bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında hapis cezası istendi. İfadeleri ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Yılmaz C. tutuklanırken Özkan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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O saldırının ardında DHKP-C izi var
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