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Trump imana mı geldi?

Aktuel.com.tr yazarı Taha Dağlı bugünkü köşesinde 'Trump neden imana geldi' başlıklı yazısını kaleme aldı. İşte o yazı:

TAHA DAĞLI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 15:48
Trump imana mı geldi?

"Trump hayatında topu topu dört kez kiliseye gitmiş olan bir adamdır, üç kez evlilik için bir kez de başkanlık yemini ederken kiliseye gidip, incile dokunmuştur".
Bu sözler ABD Başkanı Trump'ı çok yakından tanıyan Amerikalı ünlü televizyoncu ve yazar Bill Maher'a ait.

Amerikalılar Trump'ı çok yakından tanıyor.
Sadece Bill Maher değil.
Onun dinle alakası olmadığını söyleyen yüzlerce örnek var.
Kimine göre Trump ateisttir, kimine göre paraya tapar.
Hiç kimse ise Trump'ın dindar bir Hristiyan olduğunu iddia etmemiştir.

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Trump imana mı geldi?
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