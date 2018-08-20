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16 yıl önceki ülke değil

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , “ güçlü bir devlet” dedi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Türkiye 16 yıl önceki ülke değil

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen , görevi 'dan devraldı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Elvan, Yılmaz'dan 2,5 yıl önce Kalkınma Bakanlığı'nı devraldığını, bugün de kendisinden yeni görevi devralmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Elvan, şunları kaydetti: "Son günlerde ülkemize, milletimize ve devletimize yönelik ekonomi üzerinden bir saldırı gerçekleştirildiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. 17 yıllık iktidarımız döneminde çok büyük engellerle karşı karşıya kaldık. Bunların her birini teker teker aştık. Yeri geldi muhtıra verdiler, yeri geldi darbe girişiminde bulundular ama hiçbirinde başarılı olamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, dirayeti, kararlılığı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, partimize destekleri sayesinde ülkemiz büyük bir noktaya geldi. Türkiye 16 yıl önceki ülke değil artık."

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Türkiye 16 yıl önceki ülke değil
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