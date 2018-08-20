Türkiye'den, ABD'ye karşı DTÖ hamlesi

Dünya Ticaret Örgütü'nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir" ibareleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye'ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.