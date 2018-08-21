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Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı

'nin Büyükelçiliğine ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişinin kimlikleri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek tespit edilirken İki saldırganın fotoğrafları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 12:13
ABD Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı

'nin Büyükelçiliğine ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişinin kimlik bilgileri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

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GÜVENLİK KAMERALARINA KARŞI LED AMPULLÜ ÖNLEM

Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.

ABD Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı

Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.

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ABD Büyükelçiliğine saldıranların fotoğrafları ortaya çıktı
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