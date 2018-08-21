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Bakanlıktan yalan habere tepki

Giriş Tarihi: 21.8.2018

MİLLİ , özel bir televizyon kanalında 19 Ağustos'ta yayınlanan ve 'nda bir takım yapılanmalar olduğu yönündeki gerçek dışı, mesnetsiz iddialara tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kara Harp Okulu'nda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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Bakanlıktan yalan habere tepki
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