Bakanlıktan yalan habere tepki

MİLLİ Savunma Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında 19 Ağustos'ta yayınlanan ve Kara Harp Okulu'nda bir takım yapılanmalar olduğu yönündeki gerçek dışı, mesnetsiz iddialara tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kara Harp Okulu'nda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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