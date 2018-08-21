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Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında ’ı telefonla aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Soylu Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerleri ziyareti sırasında 'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefon aracılığı ile askerlerin Kurban Bayramını kutladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun.

İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek. Ve milletimiz refah içinde olacaktır.

Nice bayramlara diliyorum, tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi
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