Emperyalist tehdit milli dayanışma ruhuyla def edilecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım yayımladığı bayram mesajında, "Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır" dedi. Yıldırım şöyle dedi: "Milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla def edilecek. Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok hissedilecektir. En büyük teminatımız, zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle elde ettiğimiz kazanımlar, hedeflerimize bizleri daha çok yaklaştıracaktır."

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