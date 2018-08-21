Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Emperyalist tehdit milli dayanışma ruhuyla def edilecek

Emperyalist tehdit milli dayanışma ruhuyla def edilecek

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Emperyalist tehdit milli dayanışma ruhuyla def edilecek

Başkanı yayımladığı bayram mesajında, "Kafkaslar, ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır" dedi. Yıldırım şöyle dedi: "Milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla def edilecek. Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok hissedilecektir. En büyük teminatımız, zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle elde ettiğimiz kazanımlar, hedeflerimize bizleri daha çok yaklaştıracaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emperyalist tehdit milli dayanışma ruhuyla def edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN