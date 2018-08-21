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Erdoğan’dan lösemili çocuklara bayram hediyesi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Erdoğan’dan lösemili çocuklara bayram hediyesi

Cumhurbaşkanı 'ın bayram hediyesi olarak gönderdiği oyuncaklar lösemili çocuklara dağıtıldı. Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi Adana'da Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları unutmadı. Erdoğan, valilik ve hastane yönetimi aracılığıyla bayram hediyesi olarak çocuklara oyuncak gönderdi. Çocuklara oyuncakları Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Dr. Berna Acımış dağıttı. Kız çocuklarına bebek erkek çocuklarına ise araba hediye edildi. Bayram hediyesi alan çocuklar büyük mutluluk yaşarken, aileler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini düşünüyor olmasının çok büyük bir moral olduğunu belirterek teşekkür ettiler.

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Erdoğan’dan lösemili çocuklara bayram hediyesi
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