Lara, bayram şekeri götürdü

BABASI şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan 4 yaşındaki Lara Demiryürek Kurban Bayramı öncesi babasının kabrini ziyaret ederek onun fotoğrafını sevip mezarına bayram şekeri bıraktı. Mardin Nusaybin'de Nisan 2016'da PKK'nın tuzakladığı bombayla şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in geride bıraktığı 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek şehidi hiç unutmuyor. Babasının doğum gününde mezar başında kutlama yaparak kağıttan kalplerle onu ne kadar çok sevdiğini anlatmasıyla hafızalara kazınan Lara bu kez da babasına bayram şekeri getirdi. Anne Gülcan Demiryürek "Kızım bize sürekli 'babam nerede' diye soruyor biz bu soruya cevap veremiyoruz" dedi.

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