Saldırı, açık bir kaos ve provokasyon girişimidir

ABD
'nin Ankara
Büyükelçiliği'ne dün 05.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz bir araçtan ateşlenen 6 mermiden 3'ü, bahçe girişindeki demir kapı ve camlı bölüme isabet etti. Polis kaçan saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı. PLAKAYA LED AMPUL ÖNLEMİ
Saldırganların kullandığı aracın plakasının, kameralara yansımaması için led ampulle aydınlatıldığı tespit edildi. Bu nedenle süresi uzayan incelemelerin sonunda, aracın 06 BDP 502 plakalı olduğu belirlendi. Aracın Keçiören'de bulunmasının adından, faillerden Ahmet Çelikten (39) burada gözaltına alındı. Çelikten, olayı Osman Gündaş (38) ile birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Gündaş da Keçiören'de yakalandı.
Ankara Valiliği, 9 mm. çapında tabancayla yakalanan bu kişilerin suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ahmet Çelikten'in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup, cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten suç kaydı bulunmaktadır. Soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır."
Ardından ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da "2 kişinin hızlı ve profesyonel şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi. KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı. Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye
güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır" dedi. MİLLETİMİZİN MİSAFİRLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırıya yönelik, "Bu açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir. Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır. Türkiye'de görev yapan diplomatlar milletimizin misafirleridirler" dedi.