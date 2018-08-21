Haberler Gündem Haberleri Saldırı, açık bir kaos ve provokasyon girişimidir

Saldırı, açık bir kaos ve provokasyon girişimidir Büyükelçiliğe 3 kurşun isabet etti. Biri cezaevi firarisi, sabıkalı iki saldırgan yakalandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, saldırıyı ‘kaos girişimi’ olarak niteledi