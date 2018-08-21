Silahsızlanma Konferansı’nın dönem başkanı Türkiye

TÜRKİYE, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nın dönem başkanlığını dün devraldı. 14 Eylül'e kadar devam edecek Silahsızlanma Konferansı'nın 2018 yılı çalışmaları çerçevesinde altıncı ve son "Dönem Başkanı" sıfatıyla Türkiye, Konferansın yıllık raporunun hazırlanmasından ve onaylanmasından da sorumlu olacak. Türkiye'nin dönem başkanlığında Silahsızlanma Konferansı'nı yoğun bir gündem bekliyor. Sene başında kurulan beş ayrı alt çalışma grubuyla Konferansta "özlü çalışmalara" tekrardan başlanabilmesi hedefi doğrultusunda üye ülkeler yoğun çabalar sarf etmişti. Silahsızlanma Konferansı'nın 65 üyesi bulunuyor. Tüm nükleer silah sahibi ülkeler Konferansın üyesi konumunda. Türkiye, Konferansın Dönem Başkanlığını en son 2008 yılında üstlenmişti.

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