Siyasiler ve askerlerden birlik mesajı

KURBAN Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan siyasiler ve bakanlar da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajlarında vatandaşların bayramını kutladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı mesajında "Bizi başka milletlerden farklı kılan geleneklerimizin korunması, kültürel değerlerimizin öneminin anlatılması ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizde, tarih bilinci, yurt sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilebilmesi için bayramlarımız bir fırsattır" ifadesini kullandı.

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