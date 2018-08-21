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Terör örgütü 'dan hain tuzak

Son dakika... 'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü 'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi

Giriş Tarihi: 21.8.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 20:29

'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü 'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

'nın haberine göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Terör örgütü PKK'dan hain tuzak
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