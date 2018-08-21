Vatanı ve milleti kurban ettirmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram mesajında, "Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız" dedi. Bahçeli, "Bebek katillerine kucak açan, yardım ve yataklık yapan, arkalarında duran dost görünümlü mihrakların tertip ve tuzaklarını akamete uğratacağız. Ekonomik yaptırımlar milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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