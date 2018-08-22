CHP’de koltuk kapma yarışı şimdiden başladı

CHP'DE, mart ayında yapılacak yerel seçimler için koltuk kapma yarışı şimdiden başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ardından yerel seçimler için start vermeye hazırlanırken partide şimdi de belediye başkan adaylığı tartışması yaşanıyor. CHP'de en büyük sıkıntıyı ise parti yönetimi ve milletvekilleri arasında belediye başkan adaylığını düşünenler oluşturuyor. Kurultay taleplerinin önünü yerel seçim, belediye başkan adaylıkları, adayların ön seçimle belirlenmesi gibi hamlelerle kesen Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticileri ve milletvekillerine adaylık konusunda ambargo koyduğu kaydediliyor. Bu durum ise partide önümüzdeki günlere ilişkin yeni tartışmalar ve adaylık kavgalarının işareti olarak sayılıyor.

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