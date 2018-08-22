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Erdoğan’dan üç lidere bayram telefonu

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Erdoğan’dan üç lidere bayram telefonu

Cumhurbaşkanı dün üç liderle telefonda bayramlaştı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, 'nın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü. Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.

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Erdoğan’dan üç lidere bayram telefonu
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