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Hakkâri’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Hakkâri’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Hakkari'nin Yüksekova kırsalında silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, devam eden hava destekli operasyonda ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alandaki patika yolda yeğeni ile yürüyen Gönül Parlak, teröristlerce yola döşenen mayına bastı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen Parlak askeri bir helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Hakkâri’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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