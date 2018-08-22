İyi Parti’de FETÖ istifası

İYİ Parti'de 12 Ağustos'ta yapılan 2. Olağanüstü Kurultay ile genel başkan ve 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) belirlenmişti. Ancak GİK üyesi seçilen Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen tweetleri ve merhum Muhsiy Yazıcıoğlu hakkındaki ithamları nedeniyletartışmalara neden oldu. İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sert bir şekilde tepki gösterdi. Bunun üzerine Ağıralioğlu, "Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz" dedi. Tartışmalar üzerine Dinçarslan Yazıcıoğlu'na yönelik ithamlarını sürdürerek GİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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