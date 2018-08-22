Kendi hayrını bile belediyeye ödetti

İçişleri Bakanlığı'nca, "Usulsüz ihale", "FETÖ üyesi olmak" ve "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, merhum annesi Eczacı İlhan Hazinedar adına yaptırıp açtırdığı okulun bilgisayarlarının parasını Beltaş Vakfı'ndan ödetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hazinedar'ın memleketi Ordu Fatsa'nın Ayazlı Mahallesi'nde annesi adına yaptırdığı 24 derslikli ortaokul için İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Yavuz Bilgisayar adlı şirketten 69 bin TL değerinde 20 PC bilgisayar ve 15 laptop alındı. Şirket sahibi Bedri Yazdıç'a, "Faturayı Beltaş Vakfı'na kes. Ödemesi oradan yapılacak" denildi. Ancak bilgisayarların parası bir türlü ödenmedi. Hazinedar'ın şirketine, belediye başkanlığına çok kez gidip geldi Yazdıç. Ancak bir sonuç alamadı. Dava açıp bilgisayarların parasını icra yoluyla Beltaş Vakfı'ndan bir ay önce alabildi şirket. 12 bin TL tutan avukatlık ve mahkeme masrafları için de ayrıca icra takibi başlatıldı. Yazdıç, "Bilgisayarları verdiğim tarihten bir yıl sonra ödemesini icra yoluyla alabildim. Biz küçük ölçekli şirketiz. Zarar ettim. Ayrıca psikolojik olarak da yıprandım" diye konuştu. Müfettişle de Beltaş Vakfı'nda yaptıkları incelemelerde faturalarda usulsüzlükleri tespit ederek tek etk raporladılar.

Murat Hazinedar okul açılışında yaptığı konuşmada, "Bir iş adamı olarak Allah'ın bana verdiği bu imkanları, bu bölgenin de evladı olarak her yere kullandım. Kendi ailem adına beni ben yapan en büyük değerim rahmetli annem adına yaptırdığım okulun açılışını gerçekleştiriyoruz" demişti.

MÜTEAHHİDİ DE MAĞDUR ETTİ

OKUL inşaatını yapan LDK İnşaat şirketinin sahibi Sefer Koçak ise şunları anlattı: "Hazinedar ile birlikte okul inşaatının maliyetini hesapladık. Yaklaşık 4.5 milyon TL tuttu. Hayır işi olduğu için normal müteahhit karını yüzde 25 değil yüzde 10 olarak tuttuk. Ancak inşaat sırasında en üst kata çatı arasına bir salon yapılmasını istedi Hazinedar. Tüm malzemeleri de listede belirtilen malzemelerden değil, en lüksünden ve iyisinden kullandırdı. Maliyet 2 milyon TL arttı. Bu farkın yüzde 10'unu istedik. Maalesef vermedi. Bize olayı uzatmak yakışmazdı. Biz bugüne kadar kimsenin hakkını yemedik. Bizim de hakkımızın yenilmesine gönlümüz razı olmaz. Allah'a havale ettim."