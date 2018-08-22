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Son dakika: Bahçeli'den 'a tepki

, Danıştay'ının kararıyla ilgili, "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" dedi.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 15:04
Son dakika: Bahçeli'den Yunanistan'a tepki

MHP Genel Başkanı , FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması ile ilgili, "'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

"ABD, DARBECİ YOLDAŞLARINI KURTARMAK İÇİN BUNU YAPIYOR"

Bahçeli, ABD ile ilişkilerle ilgili olarak da "Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Bahçeli'den Yunanistan'a tepki
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